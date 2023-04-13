ملف النافعة... هذا ما أعلنه مفوض قصر العدل

ملف النافعة... هذا ما أعلنه مفوض قصر العدل

أعلن مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر بوكالته عن هدى سلوم أن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي لم تبت اليوم في الإستئناف المقدم من النيابة العامة الإستئنافية على قرار قاضي التحقيق زياد دغيدي الذي أخلى سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم والموقوفين الآخرين في ملف النافعة معها.



وأشار إلى أنه من المحتمل البت بالإستئناف يوم الأربعاء المقبل.