إخماد حريق محول لتخزين الطاقة الشمسية في الكسليك

إخماد حريق محول لتخزين الطاقة الشمسية في الكسليك



أخمدت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني حريقًا شب في محول لتخزين الطاقة الشمسية داخل مبنى سكني في الكسليك - كسروان.



واقتصرت الأضرار على الماديات.