القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن سلامة

القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن سلامة



أصدرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام.