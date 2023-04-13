تدابير سير يوم غد في صيدا

تدابير سير يوم غد في صيدا



بتاريخ 14-04-2023، ستقام مسيرة تضامنية في مدينة صيدا إنطلاقًا من مسجد القدس حتى ساحة القدس، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إعتبارًا من الساعة 12:00 ولحين الإنتهاء من التاريخ المذكور تدابير السير التالية:

- منع مرور السير على الطرقات المؤدية إلى ساحة القدس بالإتجاهين، تقاطع دلاعة، تقاطع أبو دراع، مفرق النجاصة، والطريق المؤدي من مستشفى حمود إلى ساحة القدس.

- منع وقوف السيارات على جانبي الطريق في المحلة على المسلكين الشرقي والغربي.

- تحويل السير باتجاه الكورنيش البحري والأوتوستراد.



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة.