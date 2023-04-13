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وزير العدل: لم أتصل أو أتواصل لا مع القاضي حسامي ولا حتى مع قاضي التحقيق المعني بملف النافعة

وزير العدل: لم أتصل أو أتواصل لا مع القاضي حسامي ولا حتى مع قاضي التحقيق المعني بملف النافعة



نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري نفياً قاطعًا ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الاعلامية من انه اتصل بالقاضي ربيع الحسامي طالبًا منه الموافقة على اخلاء سبيل الموقوفين في ملف النافعة وتحديدًا هدى سلوم.



وأكد وزير العدل انه لم يتصل ولم يتواصل لا مع القاضي حسامي ولا حتى مع قاضي التحقيق المعني بالملف.