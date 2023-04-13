جريمة مروّعة تهزّ منطقة زوق مكايل

جريمة مروّعة تهزّ منطقة زوق مكايل

هزّت جريمة مروّعة منطقة زوق مكايل، حيث أقدم مساء اليوم المدعو م. ي. على إطلاق النار من بندقية صيد على شقيقه ي. ي. ما أدى إلى وفاته على الفور.



وسارعت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات وتبين أنها نتيجة خلافات عائلية.