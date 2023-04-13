وفاة فتاة قاصر خنقا في تعنايل

وفاة فتاة قاصر خنقا في تعنايل

أدخلت الى مستشفى تعنايل القاصر (آ. ح. ش) مواليد العام 2004 - سورية، جثة هامدة.



وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي تبين انها توفيت خنقا، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.