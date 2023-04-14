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"الريجي" ضبطت كميات مهربة ومقلدة من السيجار والمعسل
أمن وقضاء
2023-04-14 | 03:49
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"الريجي" ضبطت كميات مهربة ومقلدة من السيجار والمعسل
"الريجي" ضبطت كميات مهربة ومقلدة من السيجار والمعسل
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت كميات كبيرة من السيجار والتنباك المعسل المهرب والمزور بالإضافة إلى مختبر ومعمل لتزوير وتعبئة المعسل، بنتيجة عمليات دهم في انطلياس وضبية ونهر الكلب وذوق مصبح وبرج حمود والسوديكو والضاحية الجنوبية وخلدة وبئر حسن.
وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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كميات مهربة
السيجار
معسل
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