العثور على طفل في بزمار فقد البارحة في درعون

العثور على طفل في بزمار فقد البارحة في درعون



تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني بعد عمليات بحث مكثفة من العثور على طفل في الخامسة من العمر بعد ظهر اليوم في بلدة بزمار كسروان، كان فقد البارحة في بلدة درعون.



وسلمته إلى ذويه بعد إجراء الفحوص اللازمة والتأكد أنه بصحة جيدة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.