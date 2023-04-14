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جريح في حادث سير على طريق عام ميروبا

جريح في حادث سير على طريق عام ميروبا



أدى حادث سير عصر اليوم على طريق عام ميروبا كسروان إلى إصابة سائق سيارة فولفو بجروح مختلفة.



وسارعت إلى المكان عناصر من الدفاع المدني وقدمت للجريح الإسعافات الأولية اللازمة ونقلته إلى مستشفى السان جورج في عجلتون.



