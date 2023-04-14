وفاة شخصين في البقاع الغربي بعد تعرضهما لإطلاق نار من مجهولين

أقدم مجهولون على إطلاق النار على كل من (م. ع.) و(ع. ع.) من بلدة مشغرة في البقاع الغربي وذلك على طريق منتزهات عين الزرقاء ما أدى إلى وفاتهما على الفور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقد حضرت سيارات الإسعاف وعملت على نقل الجثتين إلى مستشفى البقاع الغربي في بلدة سحمر، في حين سارع الجيش إلى ضرب طوق أمني عند مداخل وأحياء بلدة مشغرة، ويجري العمل في المنطقة على تهدئة الأوضاع.وتفيد المعلومات الأولية بأن عملية القتل جاءت على خلفية ثأرية في البلدة بين عائلتين.