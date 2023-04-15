دهم منزل مطلوبين في بلدة الخرايب- صور

دهم منزل مطلوبين في بلدة الخرايب- صور



دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل مطلوبين في بلدة الخرايب - صور، وضبطت سلاحين حربيين و٣ مسدسات وبندقيتَي بومب أكشن، وعددًا من المماشط وكمية من الأعتدة العسكرية ‏والذخيرة.‏



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.