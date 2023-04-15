وفاة شخص اثر حادث سير مروع وسط دير الزهراني

وفاة شخص اثر حادث سير مروع وسط دير الزهراني

توفي شخص اثر حادث سير مروع بين 3 سيارات وقع صباح اليوم وسط دير الزهراني عند مفترق رومين، وادى ايضا الى وقوع 3 جرحى.



اشارة الى أن مسلسل حوادث السير في دير الزهراني على "اوتوستراد الموت"، كما يسميه الاهالي، لا يزال يخطف الارواح، بين فترة وأخرى.