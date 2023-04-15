عملية نوعية لجمارك المطار... إليكم ما حصل

تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، من خلال عملية نوعية ومتابعة دقيقة، من إحباط محاولة لإدخال كمية من الكوكايين، كان أحد القادمين من البرازيل عبر تركيا قد ابتلعها.



وفي التفاصيل، وبعد متابعة لمانيفاست الركاب والدول القادمين منها، جرى استهداف أحد المسافرين من الجنسية البرازيلية للاشتباه بإبتلاعه كمية من كبسولات تحتوي على المخدرات. بعد مراجعة القضاء المختص جرى تسليمه الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي وتبين بعد التوسع بالتحقيق معه وجود عدد كبير من الكبسولات التي تحتوي على الكوكايين في معدته، كان قبل ابتلعها لتهريبها الى لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.