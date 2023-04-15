الجيش: دهم منازل مطلوبين وضبط مصنع لتزوير العملة في بريتال (صور)

الجيش: دهم منازل مطلوبين وضبط مصنع لتزوير العملة في بريتال



أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، انه‏ "بتاريخ 15/4/2023 دهمت قوة من الجيش في بلدة بريتال - البقاع منازل مطلوبين بجرائم القتل ‏والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة. وقد ضبطت مصنعاً يحوي آلات ‏ومعدات لتزوير العملة، و٣ أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من المخدرات والذخيرة والعملة المزورة".



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".