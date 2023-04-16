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توقيف شخص بجرم سرقة معدات كسارة وقطع غيار ميكانيك في شقرا الجنوبية
أمن وقضاء
2023-04-16 | 01:42
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توقيف شخص بجرم سرقة معدات كسارة وقطع غيار ميكانيك في شقرا الجنوبية
بعدما كثرت عمليات السرقة في الآونة الاخيرة، أوقفت دورية من أمن الدولة مكتب بنت جبيل، مديرية النبطية الاقليمية، بعد الرصد والمتابعة، السوري (ع. ع ) بجرم سرقة معدات كسارة وقطع غيار ميكانيك ومعدات صناعية لزوم تركيب كسارة في خراج بلدة شقرا، وتم تسليمه الى فصيلة تبنين بالتنسيق مع القضاء المختص، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
أخبار لبنان
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سرقة
شقرا
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