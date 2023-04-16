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أربع عمليات لقوى الامن الداخلي في اسبوع وضبط سيارات مسروقة وعصابات نشل

أمن وقضاء
2023-04-16 | 13:59
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أربع عمليات لقوى الامن الداخلي في اسبوع وضبط سيارات مسروقة وعصابات نشل
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أربع عمليات لقوى الامن الداخلي في اسبوع وضبط سيارات مسروقة وعصابات نشل

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