أربع عمليات لقوى الامن الداخلي في اسبوع وضبط سيارات مسروقة وعصابات نشل

نفذ حوالي ٥ عمليات سرقة منازل في بيروت والنبطية وصور وشعبة المعلومات أوقفته

نفذ حوالي ٥ عمليات سرقة منازل في بيروت والنبطية وصور وشعبة المعلومات أوقفته

توقيف شخص بجرم سرقة معدات كسارة وقطع غيار ميكانيك في شقرا الجنوبية