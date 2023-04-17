الجيش: توقيف أشخاص في بلدة دير الزهراني – النبطية ومنطقتَي صبرا- مدخل المخيم وجبل البداوي

بيان صادر عن الجيش

أعلنت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، أنه بتاريخ 17 / 4 /2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دير الزهراني- النبطية المواطن (م.ت.) والسورية (غ.ح.) لتهجُّم الأول على منزل السورية المذكورة شاهراً مسدساً حربياً نتيجة خلافات سابقة، وإقدام الأخيرة على إطلاق النار من بندقية كلاشينكوف في الهواء.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة صبرا- مدخل المخيم الفلسطيني (م.ح.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم: الإتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، افتعال مشكلات، إطلاق النار وإصابة شخص، رمي رمانات يدوية، تأليف عصابة مسلّحة تنشط في أعمال السلب وسرقة الدرجات النارية وفرض الخوّات والتعدّي على المارّة.



كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة جبل البداوي المواطنين (ت.ع.) و(ع.س.) و(أ.ف.) و(خ.د.) لتشكيلهم عصابة سرقة وتعاطي المخدرات، ولإطلاقهم النار بتواريخ مختلفة، إضافةً إلى إقدام الأول على إلقاء رمانة يدوية. ضُبط في حوزتهم قاذف آر بي جي ودراجة نارية مسروقة.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.