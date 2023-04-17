في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!

في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!









انفجرت قنبلة داخل مقعد دراجة نارية يقودها شخصان مساء اليوم مما ادى الى انفجارها وذلك في منطقة الغرباء – طرابلس.



ونقل الجريحان بحالة حرجه للغاية الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة مالبث ان فارقا الحياة متأثرا بجراحهما.