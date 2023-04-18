عودة جزئية للمساعدين القضائيين في صيدا وصور وجزين إلى العمل في انتظار مقررات الحكومة

عودة جزئية للمساعدين القضائيين في صيدا وصور وجزين إلى العمل في انتظار مقررات الحكومة



أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا ومحاكم صور وجزين وجويا، على ضوء الدعوة لمجلس الوزراء للإنعقاد عصر اليوم الثلاثاء لإعادة النظر في رواتب وتقديمات موظفي القطاع العام وإفساحًا في المجال أمام هذه التدابير لتأخذ مجراها وإبداءً لحسن النية حيث أن الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، العودة الجزئية إلى مزاولة أعمالهم إعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء ضمن نظام المناوبة المعتمد قبل إعلان الإضراب الأخير، على أن يحددوا موقفهم من المقررات المنتظرة في حينه.