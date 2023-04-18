عصابة تقطع أشجارًا معمرة: أوقفتهم أمن الدولة

في البقاع، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة عصابة تقطع الأشجار البرية المعمرة من المحميات اللبنانية، وذلك في خراج بلدة عين دارة.وبعد التحقيق معهم بإشراف القضاء، تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم.