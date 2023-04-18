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العماد جوزاف عون استقبل قائد العمليات الخاصة في الجيش الفرنسي

العماد جوزاف عون استقبل قائد العمليات الخاصة في الجيش الفرنسي. وبحث في في علاقات التعاون بين جيشي البلدين



استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد العمليات الخاصة في الجيش الفرنسي اللواء Michel DELPIT على رأس وفد، ويرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد Gregory MEDINA، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.