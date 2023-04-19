أمن الدولة توقف سارقاً في النبطية

في النبطيّة، أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة - مكتب بنت جبيل، السوريّ (ع. ع.) في بلدة الجمَيجمة، بعد قيامه بسرقات عدّة، وبيع مسروقاته في بلدة برعشيت للمدعوّ (ع. ش.).



وبعد التحقيق معه بإشراف القضاء، تمّ تسليمه للجهات الرسميّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.