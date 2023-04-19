تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة خلال ثلاثة أشهر

تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة خلال ثلاثة أشهر.

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال الأشهر الثلاثة من مطلع عام 2023 (كانون الثّاني، شباط وآذار)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم.



كما جرى توقيف في خلال هذه الفترة /1065/ مطلوبًا.