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تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة خلال ثلاثة أشهر

أمن وقضاء
2023-04-19 | 06:29
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تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة خلال ثلاثة أشهر
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تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة خلال ثلاثة أشهر

تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة خلال ثلاثة أشهر.

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال الأشهر الثلاثة من مطلع عام 2023 (كانون الثّاني، شباط وآذار)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. 

كما جرى توقيف في خلال هذه الفترة /1065/ مطلوبًا.
 
وأكدت هذه المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، وهي تدعوهم إلى التحلّي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/ وأن يحرصوا كل الحرص على تطبيق القوانين النافذة واحترامها، فالأمن مسؤولية مشتركة.

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