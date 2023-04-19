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المحكمة العسكرية تصدر أحكاما في حق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة

أمن وقضاء
2023-04-19 | 06:33
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المحكمة العسكرية تصدر أحكاما في حق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة
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المحكمة العسكرية تصدر أحكاما في حق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة

المحكمة العسكرية تصدر أحكاما في حق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة

 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر عند منتصف ليل أمس أحكاما في حق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب من العام 2021.

 وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتجهون الى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية، وقد جاءت الأحكام على الشكل الآتي:


أولا: إنزال عقوبة الإعدام في حق الفارين من وجه العدالة التالية أسماؤهم:
- بهجت الأسعد
- موسى أحمد العلي 
- زاهر موسى غصن
- محمد أحمد غصن 
- فيصل علي الشاهين
- عسكر علي الشاهين
- علي قبلان نوفل 
- محمد أحمد نوفل 
-  علي الشاهين.

- ثانيا: حكم بالأشغال الشاقة مدة ١٠ سنوات على الموقوف غازي عمر موسى

- ثالثا: حكم بالأشغال الشاقة مدة ٩ سنوات على كل من:
- محمد موسى 
- اسحاق موسى
- عيسى الغصن
- سعد الشاهين 
- محمد الغصن  

رابعا: حكم بالأشغال الشاقة مدة ٧ سنوات على عمر غازي موسى

- خامسا: حكم بالأشغال الشاقة مدة ٥ سنوات على كل من:
- عباس محمد موسى 
- موسى زاهر الغصن 

- سادسا: حكم بالسجن سنة ونصف السنة في حق كل من:
- محمد أحمد علي
- سهيل نوفل 
- محمد علي الطنطاوي 
- مشهور محمد موسى 
- بكر ظافر الغصن
- مصطفى سمير رحيمي

- سابعا: إدانة القاصر يعقوب عمر موسى  وإحالته على المرجع المختص.
في المقابل، حكمت المحكمة بالبراءة ل 11 مدعى عليهم وخروج 6 موقوفين للاكتفاء بالمدة بعد أن تم الحكم عليهم مدة سنة ونصف السنة.

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