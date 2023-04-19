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توقيف شخصين في شقرا وضبط كمية من المخدرات داخل سيارتهما

توقيف شخصين في شقرا وضبط كمية من المخدرات داخل سيارتهما



أوقفت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة - مكتب بنت جبيل في خراج بلدة شقرا كلًا من (ع.س) و (م.ع).



وأثناء تفتيش سيارتهما، ضبط بداخلها كمية من المخدرات، وتم إجراء المقتضى بإشراف القضاء المختص.

