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توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدّة في البقاع

توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدّة في البقاع

بتاريخ 13-04-2023 وفي بلدة علي النهري، تمكّنت إحدى الدوريّات من القبض على المدعو: أ. ب. (مواليد عام 1998، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم تجارة مخدّرات، وحكم مؤبّد وجناية.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.