ينقل المخدّرات بغية توزيعها على متن سيارته مصطحبًا عائلته لإبعاد الشبهات عنه...

ينقل المخدّرات بغية توزيعها على متن سيارته مصطحبًا عائلته لإبعاد الشبهات عنه...



بتاريخ 6-4-2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكَّنت عناصر المجموعة الخاصّة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلّة الحازميّة، على متن سيّارته، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ف. (مواليد عام 1955، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات.



بتفتيشه والسيّارة، عُثر على حوالى 1 كلغ من مادّة الكوكايين موزّعة على أكثر من 300 علبة صغيرة الحجم، من أجل توزيعها على عدد من المروّجين.



أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.