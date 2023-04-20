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ينقل المخدّرات بغية توزيعها على متن سيارته مصطحبًا عائلته لإبعاد الشبهات عنه...
أمن وقضاء
2023-04-20 | 01:46
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ينقل المخدّرات بغية توزيعها على متن سيارته مصطحبًا عائلته لإبعاد الشبهات عنه...
ينقل المخدّرات بغية توزيعها على متن سيارته مصطحبًا عائلته لإبعاد الشبهات عنه...
بتاريخ 6-4-2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكَّنت عناصر المجموعة الخاصّة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلّة الحازميّة، على متن سيّارته، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ف. (مواليد عام 1955، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات.
بتفتيشه والسيّارة، عُثر على حوالى 1 كلغ من مادّة الكوكايين موزّعة على أكثر من 300 علبة صغيرة الحجم، من أجل توزيعها على عدد من المروّجين.
أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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