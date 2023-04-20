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الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع (صور)

أمن وقضاء
2023-04-20 | 04:15
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الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع (صور)
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الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع (صور)

دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع

أعلن الجيش اللبناني أنه بتاريخ 19/ 4 / 2023 دهمت قوة منه في بلدة بريتال - البقاع منازل مطلوبين بجرمي إطلاق نار وتزوير العملات، وضبطت آلتين لطباعة العملات المزوّرة، ومبالغ مالية مزوّرة بعملات عربية وأجنبية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 

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