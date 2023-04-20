الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع (صور)

دهم منازل مطلوبين وضبط آلات لتزوير العملات في بلدة بريتال - البقاع



أعلن الجيش اللبناني أنه بتاريخ 19/ 4 / 2023 دهمت قوة منه في بلدة بريتال - البقاع منازل مطلوبين بجرمي إطلاق نار وتزوير العملات، وضبطت آلتين لطباعة العملات المزوّرة، ومبالغ مالية مزوّرة بعملات عربية وأجنبية.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.