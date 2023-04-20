أمن الدولة: توقيف شخصين في النبطية وضبط مخدّرات

أمن الدّولة في النبطيّة توقف شخصين.. وتضبط مخدّرات

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة لبنانيَّين في النبطية وضبطت بحوزتهما أنواع مختلفة من المخدّرات.

في التفاصيل، أوقفت دوريّة من أمن الدّولة كلّاً من اللبنانيَّين (ع. س.) و(م. ع.) في النبطيّة – وادي شقرا، أثناء قيادتهما لسيّارة من نوع نيسان ميكرا، وبعد عمليّة تفتيش، ضُبطت بحوزتهما أنواع مختلفة من المخدّرات.

تمّ التحقيق معهما، وسُلّما مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.