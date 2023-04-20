عدد من مروجي المخدرات في بيروت أوقفتهم مفرزة إستقصاء بيروت وضبطت بحوزتهم كمية منها

عدد من مروجي المخدرات في بيروت أوقفتهم مفرزة إستقصاء بيروت وضبطت بحوزتهم كمية منها

من خلال المتابعة والرصد وتتبع مروجي المخدرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، تمكنت دورية من مفرزة الإستقصاء في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 7-4-2023 في محلة الطريق الجديدة من إلقاء القبض على كل من:

ج. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)

ل. م. (مواليد عام 1995، سوري)

م. ش. (مواليد عام 2004، سوري)

وذلك أثناء ترويجهم المخدرات في المحلة المذكورة.



وبتفتيشهم، عثر بحوزتهم على:

/13/ ظرفًا من مادة الهيرويين

ظرف يحتوي على مادة السيلفيا، وحبتين من مادة حشيشة الكيف

ظرف بداخله مادة الكريستال ميث

ظرف بداخله حبة مجهولة النوع ذات لون أبيض

مبلغ مالي، وهواتف خلوية.



وفي السياق ذاته، أوقفت دورية من المفرزة عينها بتاريخ 10-4-2023 في محلة قصقص المدعو:

ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري)

وذلك أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة المذكورة على متن سيارة نوع "نيسان".



وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

/9/ عبوات من مادة باز الكوكايين، تحتوي كل عبوة على /1/ غ. من المادة المذكورة

/12/ ظرفًا من مادة الكوكايين المعدة للترويج

مبلغ مالي، وهاتف خلوي.



وأودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.