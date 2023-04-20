الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف

سرقا معدات من أمام منزل في حاصبيا وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما

سرقا معدات من أمام منزل في حاصبيا وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما

عدد من مروجي المخدرات في بيروت أوقفتهم مفرزة إستقصاء بيروت وضبطت بحوزتهم كمية منها