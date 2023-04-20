سرقا معدات من أمام منزل في حاصبيا وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما

إليكم تفاصيل ما حصل...

أقدم مجهولون بتاريخ 10-04-2023، على سرقة معدّات من أمام منزل أحد المواطنين في بلدة الماري - حاصبيا وفرّوا إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بعملية السرقة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة وخلال ساعات من تحديد هوية الفاعلين وهما المدعوان:



- ق. ف. (من مواليد عام ٢٠٠٧، لبناني)

- خ. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۸، لبناني)



وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 11-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة قامت بها دوريات الشعبة، رصدتهما في بلدة الروضة - زحلة حيث تم توقيفهما.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة المعدّات في بلدة الماري في حاصبيا.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.