جولة لمراقبي مصلحة الإقتصاد على المحلات والمؤسسات التجارية في عين قنيا وشبعا

جولة لمراقبي مصلحة الإقتصاد على المحلات والمؤسسات التجارية في عين قنيا وشبعا



جال مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة مكتب مرجعيون، على المحلات والمؤسسات التجارية في بلدتي عين قنيا وشبعا للتأكد من تواريخ الصلاحية وسلامة الغذاء وإعلان الأسعار والتقيد بنسبة الأرباح.



وتم خلال الجولة توجيه إنذارات لبعض المؤسسات وتنظيم محضر ضبط بإحداها لمخالفتها الأسعار.