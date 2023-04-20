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كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين
أمن وقضاء
2023-04-20 | 12:17
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كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين
كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين
بتاريخ 16-4-2023، عثر على المواطن: (ف س) جثة هامدة على سريره في داخل منزله في المدينة الصناعية - زحلة، وهي مصابة بطلقٍ ناري في أسفل الذقن.
ونتيجة التحريات والإستقصاءات المكثفة والمتابعة من قبل عناصر مخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت بأقل من /24/ ساعة من تحديد المشتبه بهم، وهم كل من:
- ع. ج. (من مواليد عام 1998، سوري) وهو مستأجِر لدى الضحية
- أ. ج. (من مواليد عام 2001، لبناني)
- ه. س. (من مواليد عام 2001، لبناني)
- ح. س. (من مواليد عام 2003، لبناني)
- ف. م. (من مواليد عام، 1998، سوري).
وبالتاريخ ذاته، تمكن المخفر المذكور من إلقاء القبض على الأول في محلة المعلقة والثاني في محلة حوش الأمراء، والثالث في محلة المدينة الصناعية، بعدها قام الأخيران بتسليم نفسيهما.
وبالتحقيق معهم، أنكروا في بداية الأمر علاقتهم بالجريمة، لكن بعد مواجهتهم بالأدلة والقرائن التي تثبت تورطهم، عادوا واعترفوا بجريمتهم. وقد أفاد (ع. ج.) بأنه أطلع شركاءه في الجريمة أن المغدور ينوي بيع بندقية ومسدس حربيين، وبأنهم سيتذرعون بشرائهما بغية الدخول إلى المنزل وسرقتها إضافة إلى الإستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات كان صاحب المنزل قد صرح للمستأجر عنها. وبتاريخ 14-3-2023، وبينما كانوا يسهرون عند الضحية، ولدى عرض الأخير المسدس الحربي للكشف عليه قبل شرائه، حاولوا تثبيته بهدف تكبيله وتنفيذ السرقة، إلا أن عراكًا حصل بينهم فانطلقت رصاصة من المسدس ودخلت من أسفل ذقن المغدور واستقرت في رأسه. عندها، لاذوا بالفرار وتواروا عن الأنظار، بعد أن رموا السلاح المستخدم في الجريمة في مجرى نهر الليطاني، وإخفاء البندقية في حديقة في بلدة تعلبايا.
وتم العثور على المسدس والبندقية وضبطهما، والتحقيق ما زال جاريًا بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المدينة الصناعية
زحلة
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