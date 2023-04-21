تدابير سير في محلة بدارو لمدة 3 أيام

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن لجنة تجار بدارو تنظم احتفالاً بعنوان "FESTIVAL BADARO STREET" يتضمّن معرضاً للزهور ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والشركات وسلسلة احتفالات فنية وثقافية وترفيهية وألعاب للأطفال، وذلك اعتباراً من الساعة 18،00 ولغاية الساعة 23،٠٠ من تاريخ 21-04-2023 ومن الساعة 11،00 لغاية الساعة 23،00 من تاريخي 22 و23-04-2023.



وأفادت بأنها ستتخذ تدابير السير التالية:



منع وقوف ومرور السيارات طيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي الممتد بين طريق الشام وجادة سامي الصلح بالإضافة الى جزء من شارع رقم 87 وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.