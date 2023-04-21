الجيش: توقيف سوريين ينتمون إلى عصابة سرقة في الكسليك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 18 / 4 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكسليك - جونيه السوريين (ع.ا.) و(ر.د.) و(ع.خ.) و(م.ع.) لتأليفهم برفقة آخرين عصابة سرقة وسلب، وإقدامهم على سرقة محتويات كنيستين وأجراسهما في منطقة عاليه، وكابلات ومحولات ومولدات كهربائية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى تجولهم من دون أوراق قانونية وحيازتهم أسلحة حربية وإطلاقهم النار منها. كما ضُبطت في حوزتهم سيارتان غير قانونيتين يستعملونهما لنقل المسروقات.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص ويجري العمل لتوقيف باقي المتورطين.‏