دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

بتاريخ 11-4-2023، أقدم مجهول على الدخول إلى كنيسة القديس ديمتريوس الكائنة في محلة الأشرفية وقام بفتح صندوق زجاجي موضوع قرب المذبح وسرق من داخله الأيقونة الأساسية للكنيسة، والتي يعود تاريخها الى ما قبل العام ١٨٦٠، وذلك أثناء إجراء مراسم دفن في الكنيسة المذكورة، وفر إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها الشعبة والإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ج. ع. (مواليد عام 1967، لبناني).



وبتاريخ 18-4-2023، وبعد عملية متابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الأشرفية وتم ضبط الأيقونة المسروقة.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على سرقة الأيقونة التاريخية من كنيسة القديس ديمتريوس في محلة الأشرفية. وفي التفاصيل، فإنه كان يحضر إلى الكنيسة مرة في الأسبوع وعند رؤيته للأيقونة المذكورة قرر سرقتها، حيث نفذ عمليته أثناء إجراء مراسم دفن في الكنيسة، وانتظر خروج المشاركين ونزع الأيقونة من داخل صندوقها الزجاجي ووضعها في كيس نايلون، وتوجه إلى منزله حيث قام بحف العبارة الموجودة عليها والتي تدل على أنها عائدة للرعية.



وتم تسليم الأيقونة إلى المعنيين في رعية القديس ديمتريوس في الأشرفية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.