الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: جهاد عمر عيد (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة) الذّي غادر حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 20/4/2023 منزل ذويه الكائن في دير عمار- حيّ البساتين إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.