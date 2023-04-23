توقيف مواطن في بلدة علي النهري لإطلاقه النار على عسكريين ومشاركته في عملية خطف

توقيف مواطن في بلدة علي النهري لإطلاقه النار على عسكريين ومشاركته في عملية خطف

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة علي النهري ــــ البقاع المواطن (ع.ي.) لإطلاقه النار من سلاح حربي على أحد العسكريين وإصابته، ومشاركته في عملية خطف المواطن ميشال إيلي مخول من بلدة كسارة بتاريخ 26 / 2 / 2023، وإطلاقه النار حينها على دورية للجيش وإصابته أحد العسكريين. كما أنه مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة.

