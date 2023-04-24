إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ

إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ

وقع إشكال بين مجهولين فجرًا أمام ملهى ليلي في الكسليك، أَطلق خلاله أحد الأشخاص رشقًا من سلاح كلاشينكوڤ، ما تسبب بجرح المدعو م-حمود، حيث نقل إلى مستشفى سيدة لبنان ومن ثم إلى مستشفى الرسول الأعظم.





