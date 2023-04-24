يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما

يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزل في محلة طريق المطار بالإضافة إلى الإتجار بها وترويجها للزبائن.



وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصلت القطعات المختصة في الشعبة إلى تحديد هويتهما، والمنزل المستخدم من قبلهما لتخزين وتوضيب وتجارة وترويج المخدرات في محلة طريق المطار، وهما كل من:

- م. م. (مواليد عام 1986، لبناني)

- ل. ب. (مواليد عام 1992، لبنانية) زوجته.



وبتاريخ 17-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات الشعبة المنزل في محلة طريق المطار حيث أوقفتهما في داخله، وبتفتيشه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، على الشكل التالي:

- /4/ أكياس شفافة بداخلها حبوب مخدرة ذات ألوان مختلفة وبودرة بيضاء زنتها بالكامل حوالى /337,7/ غ.

- /8/ مظاريف نايلون تحتوي على حبوب مخدرة ذات ألوان مختلفة زنتها بالكامل حوالى /61,3/ غ.

- كبسولتين بلاستيكيتين بداخلهما مادة يرجّح أنها كوكايين زنتها حوالى /10,8/ غ.

- /33/ مظروفًا ورقيًا مدون عليها "Net" بالأزرق زنة المظروف الواحد حوالى /1,3/ غ.

- /72/ مظروفًا ورقيًا مدون عليها "Net" بالأسود زنة المظروف الواحد حوالى /1,5/ غ.

- /3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة يرجح أنها كوكايين زنتها حوالى /170,8/ غ.

- علبة بلاستيكية تحتوي على محارم بداخلها مادة مخدرة لون أبيض زنتها حوالى /25,9/ غ.

- كيس نايلون بداخله مادة يرجح أنها ماريجوانا زنته حوالى /63,4/ غ.

- /31/ مظروفًا بداخلها حشيشة الكيف زنة المظروف الواحد حوالى /6,2/ غ.

- /3/ أكياس نايلون بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالى /1,710/ كلغ.

- /403/ حبوب مخدرة نوع ترامادول

- علبة بلاستيكية بداخلها حبوب نوع ترامادول زنتها حوالى /63,2/ غ.

- ميزان حساس، كمية من الكبسولات البلاستيكية والمظاريف الفارغة وأوراق بيضاء تستخدم في توضيب المخدرات وهاتف خليوي.



وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتخزين وتوضيب المخدرات داخل منزلهما في محلة طريق المطار، بالإضافة إلى الإتجار بها وترويجها لعدد كبير من الزبائن والمروجين.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.