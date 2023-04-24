الجيش: توقيف أشخاص لافتعالهم إشكالاً وإطلاقهم النار في منطقة صربا - جونيه

بيان صادر عم قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 24/ 4/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صربا - جونيه ‏المواطنَين (ع.ح.) و(م.ح.) والسوري (م.ح.) لافتعالهم إشكالاً مع آخرين في ‏أحد الملاهي الليلية في المنطقة المذكورة، بعد خلاف مع حراس الملهى وتحطيم محتوياته وإطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص. وقد ضُبطت في حوزتهم سيارة غير قانونية.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري ‏المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في الإشكال".