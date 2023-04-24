سجا الحسن غادرت منزلها في أبي سمراء ولم تعد...

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:سجا يحي الحسن (مواليد عام 2007، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 23-04-2023 منزل ذويها الكائن في محلة أبي سمراء ولم تعد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الإتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 434834-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.