عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات

عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات

منتصف ليل تاريخ 13-4-2023، أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آلية على إنتحال صفة أمنية وسلب سيارة مرسيدس لون فضي بقوة السلاح في محلة وسط بيروت.



- حوالى الساعة السابعة صباحًا من تاريخ 13-4-2023، أقدم 3 مجهولين مقنعين على الدخول إلى إحدى الشركات في محلة الدورة وسلبوا بقوة السلاح أموال من داخلها.



- الساعة التاسعة صباحًا من تاريخ 13-4-2023 أيضًا، أقدم 4 أشخاص مجهولين على الدخول إلى أحد المنازل في محلة ضهور العبادية منتحلين صفة أمنية، وسرقوا مصاغًا بقيمة /100,000/ دولار أميركي وأموالًا وغادروا إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر لبذل أقصى الجهود بغية كشف هوية منفذي هذه الجرائم، وذلك بما أمكن من السرعة.



وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت إلى وجود ترابط بين عمليات السلب كون العصابة التي نفذتها هي ذاتها. وبمقاطعة هذه العمليات مع عمليات سلب سابقة قيد المتابعة في الشعبة، تبين أن أفراد العصابة المذكورة يقيم أفرادها داخل مخيم شاتيلا الذي ينطلقون منه لتنفيذ عملياتهم، بعدها يتوارون عن الأنظار داخل المخيم المذكور، كما تمكنت هذه الشعبة من تحديد كامل هوية أفراد العصابة، ومن بينهم:

ع. ح. (مواليد عام 1985، فلسطيني) الرأس المدبر

ع. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)

وهما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب وسرقة وإنتحال صفة أمنية، ومن الأشخاص الخطرين ومسلحين بصورة مستمرة.



وبناء عليه، وضعت خطة لتوقيفهما، وكلفت القوة الخاصة في شعبة المعلومات للعمل على تنفيذها.



وبتاريخ 16-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة إستمرت لـ/3/ أيام متواصلة، تمكنت هذه القوة من تنفيذ كمين محكم في محلة المدينة الرياضة أسفر عن توقيفهما على متن السيارة المسلوبة، وضبطت بحوزتهما مسدسًا حربيًا وأدوات تستخدم في تنفيذ عمليات السلب والسرقة.



وباستماعهما، إعترفا بتنفيذ أكثر من /15/ عملية سلب وسرقة من خلال إنتحال صفة أمنية طالت مواطنين وشركات ومنازل في مناطق: وسط بيروت - الحازمية - ضهور العبادية - الدورة - القنطاري - زوق مصبح - الجناح - كورنيش النهر - زوق مكايل - الجميزة - الضبية - جدرا – خلدة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما الإتصال على الخط الساخن التابع لشعبة المعلومات ۱۷۸۸ - والتوجه إلى فرع التحقيق في مبنى الشعبة المذكورة الكائن في ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد إبراهيم الخوري) - الأشرفية.