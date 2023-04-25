مصادرة لحوم فاسدة في كفررمان وتلفها وختم الملحمة

مصادرة لحوم فاسدة في كفررمان وتلفها وختم الملحمة



صادر المكتب الإقليمي للمديرية العامة لأمن الدولة في النبطية في حضور مراقبي مصلحة إقتصاد النبطية أكثر من 500 كيلوغرامًا من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم في بلدة كفررمان، بعد الكشف الذي قام بها مراقبو الإقتصاد ومخابرات الجيش وشرطة البلدية، وختمت الملحمة بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة أبو علوان.



وكان مراقبو الإقتصاد جالوا في عدد من ملاحم البلدة للتأكد من سلامة اللحوم.



وأكد رئيس المصلحة محمد بيطار أنه سيتم تلف اللحوم الفاسدة، لافتًا إلى أن الجولة مستمرة لأن أمن أهلنا الغذائي من مسؤوليتنا، مشددًا على أن وجود بعض الملاحم التي تبيع اللحوم المثلجة على أنها طازجة يعرض صحة المواطن للخطر.



وقد تم تلف اللحوم المصادرة تحت إشراف الأجهزة الأمنية والشرطة البلدية.