توقيف مطلوب بجرم إطلاق النار في بلدة معركة

توقيف مطلوب بجرم إطلاق النار في بلدة معركة

أوقفت فصيلة قوى الأمن الداخلي في العباسية التونسي (ع. ض) المطلوب بجرم إطلاق نار في محلة مفرق معركة - صور.