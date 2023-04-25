ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت بهدف ترويجها... فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت بهدف ترويجها... فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

بتاريخ 20-4-2023، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي فان على مسلك البقاع - بيروت، وتمكنت من ضبطها وتوقيف سائقها، ويدعى:

ش. م. (مواليد عام 1974، لبناني)



كما ألقت القبض على شخصين كانا برفقته، وهما:

ح. أ. (مواليد عام 1997، لبناني)

ت. ن. (مواليد عام 1993، لبناني).



وبتفتيش المركبة الآلية، عثرت بداخلها على:

/4/ مظاريف كوكايين

/3/ مظاريف بداخلها كريستال ميث

/6/ أكياس ومظروفين بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالي /1/كلغ

/199/ حبة مخدرة من أنواع "كبتاغون"، "play boy"، "LMD"، و"XTC"

/20/ حنجور "ketamine"

/434/ حبة ترامادول

/400/ حبة بنزكسول.



وبالتحقيق معهم، ترِك الثاني والثالث لقاء سندات إقامة كونه تبين أنه لا علاقة لهما بالموضوع، فيما أوقف الأول وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.