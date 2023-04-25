إشكال فردي في شرق صيدا تطور إلى تضارب

حصل إشكال فردي في منطقة الهلالية - شرق صيدا، تطور إلى تضارب، بعدما حشد طرفا الإشكال معارفهما، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وحضرت فورا الأجهزة الأمنية التي تعمل على تطويق الإشكال وتوقيف مفتعليه.