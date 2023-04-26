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الأمن العام يوقف شخصاً في مخيم البداوي لتواصله مع مجموعات إرهابية

أوقفت دورية من معلومات الأمن العام في الشمال ع. ح. فلسطيني الجنسية في مخيم البداوي، واقتادته للتحقيق بتهمة تواصله مع مجموعات إرهابية.